Vocabolario pugliese: tutte le parole da conoscere per fare una vacanza da local

Paese che vai, dialetto che trovi! Questa lampante verità è ancora più importante quando si va in Puglia. Regione affascinante, ricca di bellezza e gusto, ha bisogno di un piccolo vademecum linguistico per non perdersi tra parole e suoni sconosciuti. Così abbiamo messo a punto un piccolo vocabolario pugliese: tra cibo e luoghi da visitare, sarete in grado di muovervi come dei veri local.

Cosa visitare in Puglia

Siete appena atterrati e state costruendo il vostro programma di visita? Benissimo, da nord a sud c’è tanto da vedere. Non perdete l’occasione di visitare u Gargàne, ricco di paesini caratteristici e tanti luoghi dove assaggiare la cucina verace pugliese. Se passate dalle parti di Rocchetta Sant’Antonio, fate scorta degli scaldatelli, taralli tipici frutto di un impasto a base di farina, olio extra vergine d’oliva e acqua. Sono l’ideale per un buono spuntino con un bicchiere di mjère locale. Spostatevi più a sud, verso u Castìide, ovvero il famoso Castel del Monte, che vi farà immergere nelle atmosfere misteriose del tempo federiciano. Immancabili in ogni tour che si rispetti ci sono le trùdde, i trulli di Alberobello. Realizzati con la stessa tecnica dei muretti a secco – che in dialetto diventano parieti – resistono da secoli, senza ausilio di malta o cemento.

Tutti al mare

Spostandoci verso la costa, è tempo di andare ammàre come dicono da queste parti. Sì, perché in Puglia andare in spiaggia a fare il bagno ha un po’ a che fare con l’amore. Una volta a destinazione – le spiagge del Salento sono tra le più belle e suggestive – piantate la vostra sègge (sedia) o il vostro mannìle (asciugamano), proteggetevi con un bell’umbrellòone e godetevi le acque cristalline di Puglia.

Piatti tipici in dialetto

Prima di venire in Puglia, è importante memorizzare alcuni capisaldi dialettali della cucina regionale. Ad esempio, i local vanno pazzi per pàne e pemedòre, cioè pane e pomodoro, cibo di cui si fa incetta a merenda o durante l'aperitivo. Chiamano le orecchiette strascenàate e di solito le condiscono o pe re brasciòle o pe re cìme de ràape. Da non perdere gli gnemarìidde (torcinelli di fegato), le panzèrotte (panzerotti), la fecàzze (la focaccia) e i buonissimi taràdde (taralli). Si tratta di cibo da strada, ma possono salvarvi la vita in moltissime occasioni.