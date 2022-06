Chiara Nasti, scontro social con Paola Turani: non si ferma la gravidanza-gate

Chiara Nasti è tornata a far parlare di sé dopo le ultime dichiarazioni sulle donne in gravidanza. La giovane influencer ha utilizzato dei termini, come “svaccare” , che non sono affatto piaciuti agli utenti social ma nemmeno ad alcuni vip. Ad intervenire, la stessa Paola Turani, la quale non si è risparmiata con le critiche.

Paola Turani contro l’influencer: “Capiamo da chi provengono certe uscite”

Tutto è iniziato quando Francesca Barra, giornalista e moglie di Claudio Santamaria, ha commentato le parole della Nasti in merito alle donne in gravidanza. La giornalista si è scagliata contro l’influencer spiegando che non ha senso preoccuparsi di critiche del genere , soprattutto se le donne si sentono felici così a patto che siano in salute.

A cogliere l’occasione Paola Turani, la quale già in passato ebbe dei dissapori con la Nasti. L’influencer ha commentato così il post di Francesca Barra: “20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita “svaccata”? No, anzi. Stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso. Un abbraccio”.

La risposta di Chiara non si è fatta attendere e la ragazza è stata più dura che mai contro la collega: “Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di “seguitemi ricambio”… Leccare il cu*o alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei”.

Insomma tra le due non scorre buon sangue e le recenti dichiarazioni della Nasti non aiutano affatto.