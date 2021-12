Walter Sabatini a TuttoSport: “Mi piacerebbe lavorare al Napoli”

Il Napoli è alle prese con l’ansia da Covid: dopo la notizia della positività di Victor Osimhen è arrivata anche quella di Elmas e Luciano Spalletti si ritrova a dover fare la conta degli indisponibili in vista del big match della Befana contro la Juventus che aprirà un 2022 che si prospetta molto impegnativo per la squadra di Aurelio De Laurentiis.

A parlare della compagine azzurra è intervenuto nelle ultime ore Walter Sabatini, ex direttore sportivo in passato di Inter e Roma, che ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle pagine del quotidiano torinese “TuttoSport”.

In primis, Sabatini si è detto deluso per la fine della sua avventura a Bologna che è stata voluta dal Presidente Saputo che lo ha praticamente licenziato. Tra le sue avventure passate oltre alle già citate Roma e Inter c’era anche il Palermo, ma di certo Sabatini non vuole fermarsi qui.

“Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli.” Importante apertura al Napoli, dunque, anche se attualmente il suo ruolo è ricoperto da Cristiano Giuntoli, per il quale, tuttavia, non sono mancate le voci di addio e nelle ultime settimane si era addirittura parlato della Juventus.

Sabatini ha parlato a tutto tondo anche dei principali movimenti di mercato spendendo parole rosee verso Paulo Dybala il cui rinnovo con la Juventus non è ancora vicino e si parla di un forte interesse del Chelsea di Tuchel. Infine, tra i consigli che ha voluto dare alle grandi di Serie A ha segnalato Pobega del Torino e Frattesi del Sassuolo come i prospetti più interessanti.