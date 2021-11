Walter Zenga, matrimonio finito con Raluca Rebedea? Avvistato a Milano con la nuova fidanzata ma sui social smentisce

Walter Zenga in queste ore è tornato al centro del gossip per la sua situazione sentimentale. Pare che l’ex calciatore sia tornato a Milano, lasciando Dubai, per continuare la sua frequentazione con Michela Motoc. Tuttavia, sui social è arrivata la smentita. Andiamo per gradi.

Matrimonio finito per l’ex portiere?

L’ex calciatore e padre di Andrea Zenga (concorrente del GFVip) è sposato dal 2005 con Raluca Rebedea, con la quale ha avuto due figli: Samira Valentina e Walter Jr. Da tempo, inoltre, vivevano a Dubai ma circa l’anno scorso Walter dichiarò di voler procedere con il divorzio. Stando ai giornalisti di Chi, la separazione da Raluca è avvenuta quest’anno e l’uomo sembrerebbe essere tornato a Milano.

Zenga, infatti, è stato paparazzato da Chi in compagnia di Michela Motoc, la quale sarebbe una nuova fiamma. La donna, di 30 anni più giovane, ha origini rumene, è ingegnere in ambito alimentare e anche modella. Tuttavia, le cose non starebbero proprio così.

Walter Zenga smentisce la notizia

Per l’occasione del matrimonio di suo figlio Nicolò, avuto dal primo matrimonio, l’ex portiere ha condiviso un post su Instagram. In questo post, Zenga si è congratulato con il figlio ma non sono mancate le frecciatine a chi secondo lui ha pubblicato delle fake news. “Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere… ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più“ ha tuonato su Instagram.

“Agli altri lasciamo il gusto di “parlare” di dire cose senza senso… ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “amico“ scanso equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo, lascia Dubai e torna a vivere a Milano… stranamente sono a Dubai.. ah già voi non lo sapevate ecco perché vi siete sposati senza invitarmi” ha concluso l’ex calciatore.