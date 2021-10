Wanda Nara e Icardi: pronti alla separazione, lei ha assunto un investigatore privato?

In Argentina sono ormai sicuri, fra Mauro Icardi e Wanda Nara ci sarà divorzio. La show girl avrebbe scoperto il tradimento del marito, così avrebbe deciso di non perdonarlo e di mettere fine alla relazione.

WANDA NARA HA ASSUNTO UN INVESTOGATORE PRIVATO PER SAPERE LA VERITà? – Wanda Nara avrebbe assunto anche un investigatore privato, per riuscire a trovare le prove e confermare i suoi sospetti su un eventuale tradimento. Inoltre avrebbe anche fatto hackerare il telefono del marito. Questo per lei sarebbe stato l’unico modo per scoprire la verità. In questo modo avrebbe scoperto i messaggi della Suarez.

I DETTAGLI SUL PRESUNTO TRADIMENTO – Stando a quanto riportato dai gossip, sembrerebbe che la Suarez, ogni volta che Icardi pubblicava una foto con Wanda Nara, lo chiamasse per sapere come procedeva con la moglie.

Secondo quanto circolato sul web ultimamente, tra i tanti messaggi scambiati fra i due ci sarebbe uno in particolare, inviato dalla Suarez al noto calciatore: “Un giorno io e te dovremmo vederci per andare a festeggiare, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce“.

WANDA NARA PRONTA AL DIVORZIO – Wanda Nara sembrerebbe quindi pronta a chiedere il divorzio, dunque sarebbe per questo motivo e non per fare pace che Icardi si sarebbe spostato da Parigi a Milano. Secondo quanto riportato il divorzio costerebbe circa 60 milioni di euro e dovrebbe avvenire in Francia.