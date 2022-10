Wanda Nara, storia finita con Mauro Icardi: “Questa volta ho paura”

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati nuovamente sulla bocca di tutti a causa dell’ennesima separazione avvenuta quest’anno. Nonostante ciò, questa volta sembrerebbe che tra i due sia davvero finita, come testimoniano delle foto che ritraggono la modella avvinghiata alla sua nuova fiamma, il rapper argentino L-gante.

Storia d’amore finita: questa volta per sempre?

Ormai da giorni, Wanda e Mauro risulterebbero ufficialmente separati dopo un tira e molla durato un anno. Tutto è iniziato quando la modella e agente ha scoperto un presunto tradimento del marito con la China Rodriguez, loro amica di famiglia. Nonostante l’infedeltà di Mauro, i due dopo una profonda crisi sono tornati insieme, ovviamente documentando tutto sui social.

Dopo diversi mesi, ecco tornare sui social network Wanda, la quale ha tuonato: “Non ho niente da perdonare, siamo separati”. Una dichiarazione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha portato alla conseguente risposta del calciatore 29enne: “Separati? Come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Lo firmo, ci siamo trovati benissimo”.

Questa volta, però, la donna ha deciso di non rispondere almeno pubblicamente. Dopo pochi giorni, però, la modella ha pubblicato una foto inequivocabile con il rapper argentino L-gante. I due, avvinghiati nel letto, lasciano poco spazio all’immaginazione. Il giovane di 22 anni, dunque, sarebbe la sua nuova fiamma e non si tratterebbe di una trovata pubblicitaria per l’uscita del suo ultimo singolo.

Wanda Nara dichiara: “Ho paura”

Come reagirà Mauro Icardi a questa notizia? L’opinionista Luli Fernández al programma Partners of the Show ha svelato: “Le ho chiesto come faccia a non avere paura perché quello di Icardi è un atteggiamento molto strano. E lei mi ha risposto ‘La verità è che questa volta ho paura’“. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi.