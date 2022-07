Wendel dello Zenit proposto al Napoli

Wendel dello Zenit Sanpietroburgo sarebbe l’ultima idea per i partenopei. L’agente dell centrocampista brasiliano lo avrebbe proposto agli azzurri

La notizia arriva dal brasile, secondo cui l’agente di Wendel dello Zenit Sanpietroburgo lo avrebbe proposto sia al Napoli che all’Everton. Il calciatore sembra interessare ai partenopei, che starebbero facendo più di un semplice pensierino su di lui.

I media brasiliani raccontano anche di come sul calciatore ci sia anche il Flamengo, che proverebbe a prenderlo in prestito il calciatore per un anno sfruttando la clausola guerra. Il Napoli starebbe meditando un possibile affondo, ma prima c’è da pensare ad altro.

Prima le cessioni

Il mercato dei partenopei, infatti, è bloccato dalle cessioni. Se gli azzurri prima non cedono, non possono acquistare. Matteo Politano e Diego Demme, infatti, starebbero bloccando tutte le trattative a causa di offerte ritenute troppo basse da De Laurentiis. I due calciatori interessano parecchio, ma Aurelio De Laurentiis sembra spingere per ottenere il massimo da ogni cessione.

Sul calciatore italiano ci sarebbe l’interesse di varie realtà di Serie A, ma in vantaggio sembra esserci il Valencia. Gli spagnoli, però, dovranno prima cedere e capire se Gattuso resterà o meno. Il tecnico ex Napoli, infatti, non sarebbe contento del mercato e potrebbe rescindere. Per Demme il discorso è differente: il calciatore ha buon mercato – Leeds, Roma e nuovamente Valencia – ma per muovere il giocatore tedesco servirà prima accontentare le pretese del Napoli, ritenute fin troppo elevate ad oggi. Se il Napoli vuole acquistare dovrà prima vendere, ma al momento appare difficile.