Witsel, Juventus non convinta dell’operazione per via dello stipendio

Axel Witsel potrebbe non trasferirsi alla Juventus. I tabloid inglesi spingono per il Belga, ma i Bianconeri sarebbero restii sull’ingaggio

È ormai una decade che se ne parla, ma Axel Witsel sembra potrebbe non arrivare anche stavolta in bianconero. Il centrocampista Belga è in scadenza con il Borussia Dortmund nell’Estate 2022 e già da Gennaio potrebbe muoversi.

Dall’Inghilterra continuano a rilanciare la sua candidatura per Gennaio in Bianconero, con la Juventus che però sembra perplessa per via dell’alto stipendio. Attualmente, difatti, Witsel percepisce una cifra vicina agli 8 milioni di euro e di certo risulta difficile poter vederla abbassarsi.

Possibile stipendio e la sua posizione nello scacchiere bianconero

Axel Witsel nel 2017 rifiutò clamorosamente il trasferimento in bianconero, preferendo i soldi della Cina. Da lì poi si trasferì in Germania, abbassandosi lo stipendio di tanto. Ora, però, si prospetta per lui un altro possibile trasferimento.

Dall’Inghilterra nelle scorse settimane hanno lanciato anche la notizia di un Newcastle forte sul giocatore, con un contratto vicino ai 10 milioni di euro. Se ciò trovasse del vero, la Juventus si ritroverebbe ad evitare altamente l’ingaggio del calciatore Belga. I bianconeri stanno cercando di privarsi del pesante ingaggio di Aaron Ramsey, che con 7 milioni e un curriculum in infermeria che parla da sé.

Witsel da le stesse perplessità, con la Juventus che potrebbe dunque provare ad ingaggiare il calciatore solo se avvenisse una riduzione salariale ulteriore rispetto a quanto guadagna a Dortmund. Si potrebbe dunque chiudere tra i 6/6.5 milioni, cifra che al momento appare però difficilmente fattibile per una chiusura.

Di certo se la Juventus facesse uno sforzo economico sarebbe per dare ad Allegri un calciatore che di sicuro potrebbe far comodo sia in un 4-4-2 che in un 4-2-3-1. Addirittura potrebbe esser usato un 4-3-1-2 con Dybala trequartista come già visto altre volte. Witsel può ricoprire sia il ruolo da mediano che da centrocampista centrale, va visto se l’operazione si farà o meno.