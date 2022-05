Zaniolo, la Roma vuole rinnovargli il contratto

Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero lasciarsi in estate, ma i giallorossi vorrebbero provare a mantenerlo in rosa

La Roma ha fissato il suo prezzo sui 60 milioni di euro, ma vorrebbe mantenerlo in rosa. Le trattative per il rinnovo di Nicolò Zaniolo non sembrano fermarsi e il giocatore non è detto che parta. I giallorossi sono tentati dal cedere alle avances della Juventus, ma potrebbero provare a mantenere il giocatore in rosa.

I giallorossi hanno infatti intenzione di presentare un’offerta di rinnovo, che potrebbe raggiungere i 4 milioni di stipendio. Cifre che potrebbero far felice il calciatore e allontanarlo dal mercato.

La Juventus ci prova

I bianconeri potrebbero ingolosire la Roma dovessero avvicinarsi all’offerta di 60 milioni, ma anche solo con contropartite gradite. Tra queste Weston McKennie, prospetto gradito da José Mourinho e che andrebbe a rinforzare un centrocampo che ha bisogno di uno come lui.

Il giocatore tifa dichiaratamente Juventus dunque potrebbe risultare decisivo nella trattativa, ma al momento sono tanti i problemi. A partire dalla Juventus che non vorrebbe spendere così tanto per un singolo calciatore, ma anche le perplessità sulla tenuta fisica di Zaniolo. Ricordiamo che l’ex Inter ha subito due gravi infortuni – entrambi ai legamenti crociati – e la Juventus dovrebbe prima testare le possibilità fisiche. La Roma per sostituire Zaniolo, eventualmente penserebbe a Gonzalo Guedes del Valencia o Kostic dell’Eintracht Francoforte. Entrambi i giocatori potrebbero arrivare a prezzi abbastanza contenuti, ma offrire allo stesso tempo buone prestazioni. Sono giocatori già con una buona esperienza internazionale e potrebbero aiutare la causa giallorossa.