Zapata, l’Atalanta spara alto, il dg Marino: “Vale molto più di 50 milioni”. La Juve ora che fa?

Duvan Zapata nel mirino della Juventus. L’indiscrezione riportata nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport ha trovato numerose conferme: il centravanti colombiano è un obiettivo dei bianconeri per il post-Higuain, ma trattare con l’Atalanta non sarà affatto semplice.

La squadra di Gasperini ha raggiunto una dimensione europea e non è più disposta a svendere i suoi pezzi pregiati. La conferma è arrivata dal direttore generale Umberto Marino, che ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Bologna ha fatto capire che per lasciar andare il colombiano servirà una cifra da capogiro:

“Se Zapata vale 50 milioni? Molto di più, alziamo la posta. Godiamoci il finale di stagione, ora è prematuro parlarne. Godiamoci anche la Champions. Se andrà via da Bergamo? Sta molto bene a Bergamo e fa piacere che molti club di valore internazionale siano interessati a lui”.

E la Juve ora come si muoverà? Per i bianconeri Zapata è in cima alla lista, ma a quelle cifre sarà difficile vederlo a Torino. Il direttore sportivo Paratici non è intenzionato a fare follie e se le pretese resteranno alte virerà su altri obiettivi.

Sul taccuino del ds c’è Milik del Napoli, ma anche Lacazette dell’Arsenal e Jimenez del Wolverhampton. Giocatori importanti e con una valutazione di mercato sicuramente inferiore ai 60 milioni di euro.