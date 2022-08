Zielinski: le ultime sul suo futuro

Questa sessione di calciomercato per il Napoli è stata molto intensa e il mercato in uscita potrebbe non fermarsi qui. Dopo l’addio di Koulibaly, Insigne e Mertens potrebbe essere la volta di Piotr Zielinski.

Zielinski, classe ’94, veste la maglia del Napoli dal 2016 ed ha totalizzato con gli azzurri ben 216 presenze e 31 reti. Su di lui hanno puntato gli occhi diverse squadre che però devono fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis. Il presidente, infatti, sembra chiedere circa 40 milioni per il calciatore.

Il futuro dell’ex-udinese potrebbe essere in Premier League dove c’è il West Ham su di lui. L’offerta proposta dal club inglese è di 35 milioni di euro (bonus compresi) al Napoli ed un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni per Zielinski.

Secondo le ultime indiscrezioni, invece, su lui in Italia ci sarebbe la Lazio. Tuttavia, sembra che il calciatore si appresti ad indossare per la settima stagione la maglia azzurra.