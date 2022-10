Zielinski potrebbe riposare contro la Cremonese

Piotr Zielinski è acciaccato dai troppi impegni e nel prossimo match di campionato potrebbe ritrovarsi a riposare

La Repubblica apre con l’indiscrezione: Piotr Zielinski potrebbe non giocare contro la Cremonese. Nell’edizione odierna dell’omonimo giornale si legge: “Il tour de force d’autunno è iniziato al top, ma ogni tre giorni (fino alla sosta per i Mondiali) ci sarà un altro esame e il Napoli non può abbassare la guardia. Si spiega così l’apprensione per la contusione al polpaccio che ha messo ko Zielinski. Il polacco è stato costretto a lasciare il campo a metà gara e le sue condizioni saranno valutate oggi. Al suo posto a Cremona potrebbe esserci spazio eventualmente per uno tra Ndombele e Elmas”.

La stagione dei due

Al momento, sia Tanguy Ndombele che Eljif Elmas stanno vivendo una buona stagione. Il francese è arrivato nel corso del mercato estivo e ha già collezionato 8 presenze, 1 gol e 1 assist con la maglia del Napoli. Un apporto incredibile, per una stagione che per ora sembra vederlo come rivitalizzato dalla cura Luciano Spalletti.

Eljif Elmas, invece, resta una conferma per la squadra partenopea. Il macedone ha partecipato ad 11 partite stagionali dei partenopei, segnando anche un gol importantissimo nel pareggio per 1-1 contro il Lecce. Uno dei due potrebbe giocare al posto di Zielinski, che comunque da inizio stagione anche lui ha giocato fino ad ora benissimo. Il polacco ha collezionato 11 presenze, 4 gol e 5 assist. 3 reti e 1 assist provengono da partite in Champions League, a testimoniare quanto il giocatore sia in crescita in questa stagione.