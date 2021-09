Zorya-Roma, le probabili formazioni: turnover per Mourinho

La Roma scende in campo questa sera contro gli ucraini dello Zorya Luhansk, sfida valida per la seconda gara del girone C di Conference League. Calcio di inizio ore 18:45.

In casa giallorossa Mourinho farà rifiatare i giocatori che sono stati più utilizzati in questo inizio di stagione e concederà una chance alle seconde linee. Fuori dai titolari i vari Karsdorp, Veretout, Cristante, Mancini, Zaniolo, Abraham e Mkhitaryan.

In difesa torna dall’inizio Smalling in coppia con Kumbulla, sulla sinistra si rivedrà Calafiori, a destra Ibanez. A centrocampo occasione per Villar e Diawara, in avanti l’unica punta sarà Shomurodov. Le probabili formazioni:

ZORYA LUHANSK (4-3-3): 53 Matsapura; 45 Favorov, 15 Vernydub, 4 Cvek, 6 Juninho; 29 Nazaryna, 23 Buletsa, 7 Kochergin; 90 Sayyadmanesh, 28 Gromov, 22 Kabaiev

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 3 Ibanez, 6 Smalling, 24 Kumbulla, 13 Calafiori; 8 Villar, 42 Diawara; 11 Perez, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 14 Shomurodov.