5 regole per avere successo sui siti di incontri

I siti di incontri sono sempre più popolari nel nostro Paese e hanno visto aumentare in maniera esponenziale i loro iscritti negli ultimi anni. Fare conoscenze online sta diventando sempre più abituale sia per i giovani che per i meno giovani. Ma quali sono gli ingredienti che possono aiutare la seduzione in chat? Ecco cinque regole utili.

1) Crea un profilo interessante

Sui siti di incontri, così come sui social, il profilo è il vero e proprio biglietto di visita di ciascuno! Un profilo dettagliato e personalizzato è in grado di fare la differenza quando parliamo di coinvolgimento sentimentale: infatti un profilo ricco non solo dà spunti per capire la reciproca affinità e per iniziare una conversazione, ma dà anche una migliore impressione rispetto a una pagina utente sciatta e spoglia. Chi condivide molto di sé dà infatti agli altri utenti l’impressione di essere più “serio” ed intenzionato a creare relazioni. Senza contare che i profili dettagliati danno la possibilità di rientrare più facilmente meccanismo di matching, come avviene per esempio su senzapudore dove gli utenti cercano i propri partner indicando una griglia di caratteristiche preferite.

2) Fai domande

Le domande sono la misura dell’interesse, o almeno così è per la maggior parte delle persone. Anziché dilungarti in messaggi-fiume che via chat hanno poca presa, è molto più efficace e divertente fare conoscenza ponendosi domande e interessandosi alle risposte. Presto si creerà un’atmosfera di condivisione e potreste finire, pian piano, per parlare di cose molto intime, scordandovi la “stranezza” e la particolarità di avere tra voi il filtro della tecnologia.

3) I complimenti hanno un grande potere!

A tutti piacciono i complimenti e quindi farne è sicuramente un’ottima arma per rompere il ghiaccio. Attenti, però, a fare dei complimenti sempre personali e precisi, che non diano l’idea di essere stati fatti con l’unico scopo di ingraziarsi la persona o che – peggio ancora – siano risultato di un copia e incolla. I complimenti, infatti, hanno un grande potere che bisogna saper sfruttare pazientemente: non devono essere troppi, è sufficiente rivolgere qualche complimento sincero che riguardi una particolarità del corpo o del carattere della persona alla quale state scrivendo.

4) Chiedi in tempo

Oggi siamo sempre più abituati a intrattenere i rapporti personali via chat, persino con la famiglia e gli amici (basti pensare all’uso massiccio di servizi di messaggistica istantanea), ma quando parliamo di amore dobbiamo sempre ricordare che la parte fisica è importante. Esistono rapporti che iniziano e si esauriscono online, ed esistono molte persone che affermano con convinzione di essersi messe insieme, amate e lasciate via chat, ma non è questo che presumibilmente stai cercando. E per non perdere l’onda, bisogna trovare il momento giusto per chiedere un appuntamento al tuo match – in linea generale, il prima possibile, dopo uno o due giorni in chat.

5) Non lasciarti bloccare dai problemi

L’amore è una lotteria si potrebbe dire, e questo vale sia nel mondo online che in quello offline. Non lasciarti scoraggiare se una persona non si dimostra interessata a te o se non riesci a ottenere un appuntamento. Sii sereno, goditi il “gioco” e continua a provare. A volte si pensa che i siti di incontri siano una specie di bacchetta magica in grado di far trovare l’amore con un click, ma non è così: i siti ti forniscono le occasioni e i mezzi per incontrare altri single come te, ma il resto saranno il tuo impegno, il tuo cuore e un pizzico di pazienza a farlo.

In conclusione, con qualche accorgimento e un pizzico di “netiquette” è possibile avere incontri online sempre migliori e più piacevoli!