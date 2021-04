Addio Gattuso a fine stagione, il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere Roberto De Zerbi

L’obiettivo del Napoli, nelle prossime partite, è provare a vincere sempre e cercare di qualificarsi alla prossima Champions League. Per le casse azzurre, infatti, sarà fondamentale non perdere il treno Europa.

A prescindere da come finirà l’attuale stagione, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si separeranno a fine anno.

I rapporti tra i due, infatti, non sono più ottimali, con il mister azzurro che vuole concludere comunque in bellezza la sua avventura in maglia azzurra.

Saputa l’intenzione del mister, Aurelio De Laurentiis si è messo già all’opera per trovare un nuovo allenatore, un mister in grado di continuare sulla scia di Rino Gattuso.

Molti sono i nomi accostati al Napoli, da Italiano a Dionisi passando per un ritorno di Maurizio Sarri. Tuttavia, il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere un ex azzurro, Roberto De Zerbi. L’attuale allenatore del Sassuolo vorrebbe infatti iniziare una nuova avventura in un club più prestigioso e la squadra azzurra sarebbe l’ideale per il mister.