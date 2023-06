ADL-Giuntoli, rapporto compromesso ed ai minimi storici: la conferma de La Gazzetta dello Sport

Cristiano Giuntoli è stato ‘invitato a partecipare‘ alla conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, ma, se lo farà, sarà da separato in casa. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis sono ormai compromesso ed ai minimi storici.

Anche La Gazzetta dello Sport, infatti, conferma che il dirigente partenopeo ha avuto notizia del nuovo mister come i tifosi del Napoli, ovvero tramite tweet del presidente sui social network: “Ha saputo della nomina come tutti, attraverso il tweet presidenziale che ha sciolto ogni riserva sul casting. Già questo basterebbe ad inquadrare un rapporto ai minimi termini con Aurelio De Laurentiis, anche perché il d.s. in passato ha sempre tenuto vivi i contatti con i tecnici sondati dal presidente prima della scelta e dei proclami ufficiali“.

“Da tempo, invece, non c’è una linea di dialogo attiva tra le due parti. Giuntoli è rimasto scottato dal no secco detto da De Laurentiis più di due mesi fa, quando con lo scudetto già in vista gli ha chiesto di essere liberato al termine della stagione“.

Cristiano Giuntoli, infatti, non era al corrente della scelta di Aurelio De Laurentiis, ed è rimasto spiazzato. Per il Napoli, e per i tifosi, non si tratta sicuramente di una bella notizia. Proprio Giuntoli, infatti, è stato uno degli artefici dello Scudetto grazie alle sue intuizioni di mercato e questa situazione non può far altro che danneggiare la società.