Affitto yacht in Sicilia: il trend dell’estate 2022

L’estate ormai è alle porte, sia per i turisti sia per chi sceglie di iniziare le proprie vacanze con l’arrivo del caldo e delle belle giornate in famiglia e con gli amici. Nel corso degli anni si sono sviluppati molti trend interessanti relativi alle ferie estive come i campeggi naturalistici e il turismo in barca. Tra questi, la vacanza in barca è tra le scelte più apprezzate del periodo post pandemico, sarà per la voglia di libertà o per il desiderio di approcciare natura e posti da scoprire attraverso nuovi mezzi e opportunità.

Vacanza in barca: perchè il noleggio piace

Noleggiare una barca e partire alla scoperta delle bellezze del nostro paese, tra coste e isole. Voglia di natura e massima libertà di godersi la natura, senza rinunciare ad escursioni alla scoperta di città e paesi, grazie al supporto di guide locali e personale specializzato. Chiamiamola vacanza in movimento, tra le meraviglie del mare mediterraneo e delle sue isole. Tra flora e fauna, strizzando l’occhio alla storia e alla cultura di ogni luogo.

Sempre più coppie, famiglie e comitive scelgono di scoprire attraverso la navigazione luoghi pervasi di natura. L’affitto di uno yacht appaga e risolve ogni esigenza: sembra infatti che la vacanza a bordo di una imbarcazione privata sia una delle modalità più sicure per godersi il mare anche in località balneari affollate, evitando quindi di preservare la propria intimità e limitare altre problematiche di salute. Ma la vacanza in barca è anche esclusiva, la concessione di un lusso che dà la possibilità di raggiungere località incredibilmente prestigiose e inaccessibili diversamente.

Affitto yacht: dall’estero agli italiani, tendenza che piace

Superato il lockdown, sperimentare nuove modalità di vacanza come viaggiare in barca è diventato un nuovo trend sempre più apprezzato dal turismo estero e più recentemente dagli italiani, che tornano a muoversi in famiglia e in gruppi di amici e conoscenti.

Da una wishlist lasciata, forse, in un cassetto per molto tempo, ora noleggiare uno yacht è un sogno che diventa realtà, per chi, disponibilità alla mano, opta per una vacanza sicura e flessibile. Affittare uno yacht permette di essere supportati dalla partenza all’arrivo da equipaggio a bordo, composto da personale altamente qualificato.

Vacanza luxury e da sogno una scelta vincente per muoversi in totale libertà tra le calette in modo rapido e seguendo i propri ritmi. Scegliere l’imbarcazione più adatta alle proprie esigenze è questione di pochi click, su Sicily Boat Rentals.

Favignana e le Egadi, la vacanza è in yacht

Una vacanza a bordo di uno yacht alla scoperta di Favignana e delle isole Egadi, tra i luoghi tra i più belli di tutto il Mediterraneo, offre un ampio ventaglio di escursioni. Lo skipper di bordo deciderà il percorso più adatto in modo da assicurare agli ospiti le condizioni più favorevoli ed accattivanti e andare alla scoperta di baie esclusive, alcune raggiungibili solo via mare.

Cala Rossa e Cala Azzurra: due paradisi da scoprire

Un pit stop assolutamente da non perdere.Cala Rossa è una delle cale più note e più belle di Favignana. Grazie ad un colore dell’acqua di un azzurro cristallino su cui specchiarsi, è considerata una location di una bellezza più unica che rara.

Il nome “Cala Rossa” pare abbia origine dal sangue cartaginese versato dai Romani durante la Prima Guerra Punica ed in particolare durante la “Battaglia delle Egadi” del 241 a.C., che avrebbe tinto l’acqua di rosso e avrebbe anche posto fine, con la disfatta della flotta Cartaginese, a 24 anni di guerra.

Secondo quanto narrato, nonostante la battaglia fosse combattuta al largo di Levanzo, un forte vento di maestrale trascinò il sangue dei caduti fino alle rive di questa cala, che assunse il nome di Cala Rossa.

Un altro paradiso che merita menzione è Cala Azzurra, tra le spiagge di sabbia più conosciute di Favignana, caratterizzata da acqua cristallina e rinfrescante. Il fondale color bianco dai riflessi rosa affascina e ipnotizza, lasciando ai suoi escursionisti un ricordo indelebile.

Perché noleggiare una barca alla scoperta delle Egadi

L’Arcipelago delle Egadi è una delle destinazioni più gettonate per una vacanza in yacht. Un luogo unico, caratterizzato da acque limpide e paesaggio paradisiaco. Scegliere di noleggiare un’imbarcazione per vivere la Sicilia e i suoi arcipelaghi è senza dubbio tra le soluzioni migliori per vivere una vacanza da sogno e indimenticabile.