Aida Nizar, arriva la verità riguardo il presunto arresto: “Sono tutte calunnie”

Solo ieri era impazzata sul web la notizia che vedeva Aida Nizar in manette. Infatti,stando a quanto riportato dai giornali spagnoli, la donna era stata accusata di aver minacciato il fidanzato con un coltello. Oggi, però, è arrivata la smentita da parte dell’ex gieffina.

La donna, conosciuta in Italia dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Infatti, stando da quanto rivelato da lei, le pesanti accuse che le sono state mosse non sono altro che delle accuse. Inoltre, ha fatto sapere che è pronta ad andare per vie legali contro chi ha diffuso queste calunnie.

“Calunnie. Ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino… Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi… Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri. Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione. Si può ingannare tutto qualche volta e qualche persona per tutto il tempo ma non si può ingannare tutto il mondo per tutto il tempo”.

Aida Nizar, oltre ad essere nota in Spagna per aver partecipato a reality come Grande Fratello Vip e L’Isola Dei Famosi, si è fatta conoscere anche in Italia. La sua prorompente esuberanza ha conquistato prima il pubblico di Domenica Live e, successivamente, quello del Grande Fratello.