Aka7even, il suo ultimo singolo parla di Martina Miliddi? Interviene il cantante

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione dei social è Aka7even, concorrente della ventesima edizione di Amici. A farlo finire nell’occhio del ciclone è stato l’estratto del nuovo singolo, Si Tu Me Piensas, che ha voluto condividere su TikTok. Stando ad alcuni utenti del web, la canzone sarebbe dedicata a Martina Miliddi.

DEDICATO A MARTINA? – Durante la sua avventura all’interno del talent di Maria De Filippi, l’artista partenopeo ha avuto una breve love-story con Martina. Ad un certo punto, però, la ballerina ha deciso di interrompere la relazione con Aka, decidendo di intraprendere una storia con Raffaele Renda, anche lui concorrente di Amici.

Nonostante siano passati ben due anni da questa breve parentesi romantica, Aka e Martina sono tornati nuovamente al centro dei riflettori. Nei pochi secondi del singolo che l’artista ha deciso di condividere, parla di una “ragazza bisex” che lo ha “usato per entrare in un programma”.

In molti hanno subito collegato queste parole all’ex allieva di Lorella Cuccarini, facendo finire Aka7even al centro delle critiche. Davanti a queste accuse, l’ex volto di Amici20 ha deciso di intervenire su Twitter:

“Il testo è un mix di esperienze e di storie avute, non è riferito a una persona specifica. Per l’ennesima volta si corre subito a conclusioni affrettate. Il peso delle parole dipende dal contesto, penso sia evidente non c’era nessuna accezione offensiva nel termine. Ci metto sempre la faccia e chiedo scusa se ho turbato la sensibilità altrui, non era assolutamente mia intenzione”.