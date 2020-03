Alba Parietti, il figlio Francesco in un’intervista: “Sono rimasto lontano dai riflettori”

In una recente intervista a Che tempo che fa, Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, ha deciso di raccontarsi. Ha parlato della sua vita, totalmente diversa da quella della madre, lontano dai riflettori.

“Sono rimasto lontano dai riflettori. Ora vendo le auto” – Insieme alla madre Alba, Francesco si è raccontato a Fazio. Oppini, inviato per Diretta Stadio, ha rivelato: “Lo considero solo un hobby. Il mio lavoro è un altro, sono un po’ rimasto fuori dal discorso televisivo. Sono un normalissimo commerciante di automobili“. Le rivelazioni, però, non sono finite qui. Francesco, infatti, ha ammesso di aver partecipato al unico reality show, La Fattoria, della sua vita per un unico motivo: “Nel 2004 avevo bisogno di soldi come tutti i ragazzi. L’ho fatta per un discorso economico”.

LA FAMIGLIA DI ALBA – Alba ha partecipato a Che tempo che fa, per presentare il suo libro in cui parla della sua famiglia d’origine. Proprio in questo libro, la Parietti ha voluto parlare di sua madre, scomparsa nel 2011, analizzando la sua dolorosa vita: “Mia madre definiva se stessa una povera schizofrenica. Ha vissuto grazie a mio padre una vita normale. Dignitosa. La follia molto spesso è un dono di persone troppo intelligenti che a fatica riescono a gestirla in un mondo pieno di atrocità”. La patologia della madre sarebbe stata la causa del rapporto complesso con la figlia. Infatti, stando a quanto raccontato da Alba, nei momenti lucidi, la madre era la persona più meravigliosa al mondo.