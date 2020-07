Alberto Urso: vittima di uno sfortunato incidente

L’ex vincitore di Amici, Alberto Urso, si è reso protagonista sui social per una foto in cui ha mostrato qualcosa che non è sfuggito affatto ai fan: una vistosa fasciatura. Il cantante è stato infatti vittima di uno sfortunato incidente, preoccupando non poco i suoi tanti follower.

IL SIMPATICO POST DI ZERBI – A dare inizio a tutto è stato un post che ieri Rudy Zerbi, professore del talent, ha condiviso su Instagram. Nella foto in questione, l’uomo è immortalato insieme al vincitore della 18esima edizione del programma.

“A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto”, così Zerbi ha deciso di accompagnare l’immagine. Sotto alla foto, non sfugge il commento del povero Alberto con un “Che sfiga”. la foto ha ovviamente preoccupato non poco i fan del ragazzo, accorsi a commentare per scoprire cosa fosse successo all’artista.

LA RASSICURAZIONE DEL CANTANTE – Poche ore dopo è stato il turno dello stesso Urso, che sul suo account Instagram ha postato una foto. Insieme a lui ci sono Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, noti per Tu Si Que Vales. Per rassicurare i fan, l’artista ha scritto: “Provate a indovinare chi mi ha rotto il radio? Comunque sto benissimo e domani festeggerò insieme a tutti voi il mio compleanno❤️“.

In molti gli hanno chiesto cosa sia accaduto, ma il cantante non è voluto scendere fin troppo nei dettagli della dinamica. Nonostante il fatto che si sia rotto il radio, un osso importante per quanto riguarda la mobilità del braccio, il ragazzo non si lascia abbattere ed appare sorridente e pronto per festeggiare il suo grande giorno con i suoi fan.