Alessia Cammarota, lo sfogo dopo il terzo figlio: “Perché portare avanti questo terrorismo psicologico?”

Nei giorni scorsi Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono diventati genitori per la terza volta. Dopo la nascita del piccolo Mattia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un duro sfogo a causa dei messaggi non richiesti ricevuti da alcune fan.

“Perché portare avanti questo terrorismo psicologico?” – Sebbene la donna abbia partorito da pochi giorni, continua ad essere attiva sui social. La Cammarota, infatti, vuole tenere aggiornati i fan sulla sua vita dopo la nascita del terzo figlio, rispondendo anche ad alcune curiosità.

Ad un certo punto, Alessia si è lasciata andare ad un lungo sfogo dovuto ad alcuni messaggi. L’ex volto di UeD, infatti, ha rivelato di aver ricevuto diversi messaggi di altre mamme che la stanno mettendo in guardia su quanto la sua vita ora sarà complicata con tre figli.

Stanca di questi consigli non richiesti, la moglie di Aldo Palmieri ha deciso di intervenire e di zittire queste utenti:

“Magari sì, magari no… Magari no! Però dico, se anche dovesse succedere, perché ricordarmelo? Perché portare avanti questo terrorismo psicologico? Questa è una domanda che mi sono sempre fatta e continuo a farla. Perché un’altra mamma dovrebbe spaventare? Perché? Ci può stare che non tutte le persone vivano la gravidanza allo stesso modo o essere neo mamma allo stesso modo. Però ci sta anche che in alcuni momenti si dice una parola in meno, invece di qualcosa di spaventoso. Ok, lo dite a me, faccio le spallucce, ho cresciuto altri due, quindi so a cosa vado incontro e mi viene da sorridere”.