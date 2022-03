Alex Belli, di nuovo in TV: l’indiscrezione sui social

Protagonista indiscusso della sesta edizione del GF Vip, Alex Belli è pronto a tornare in TV. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, nota opinionista di gossip sui social, svelando anche il programma televisivo.

BELLI DI NUOVO IN TV – Nelle sue IG Stories, la Marzano si è lasciata andare ad un indiscrezione su Belli. L’influencer ha infatti rivelato che presto l’ex gieffino registrerà una puntata de La Pupa e Il Secchione: “Vi faccio un nuovo spoiler. Alex Belli di cui non sentivamo parlare da 10 minuti sarà ospite alla Pupa e il Secchione Show“.

Una notizia che non lascia del tutto spiazzati i fan. Infatti, lo stesso Belli aveva già anticipato il suo ritorno in TV in un’intervista a Casa Chi. Nel salottino virtuale, Belli aveva rivelato:

“Mi chiedi di giurare che non parteciperò a La Pupa e il Secchione? Sai che questa cosa non la posso dire per più di un motivo. Prima di tutto perché nel nuovo programma di Barbara ci sono dei personaggi inseriti grazie alla mia storia. Quindi in molti sensi sono già coinvolto. Però non sono un secchione e nemmeno un pupo, in verità sono più un circense. Posso dirvi che riguardo a questo show ci sarà un filone che continuerà nella trasmissione”.

Attualmente nella trasmissione di Barbara D’Urso sono presenti due vecchie conoscenze di Alex Belli. Tra la giuria, infatti, c’è Soleil Sorge, ex inquilina e amica dell’attore. Tra le Pupe, invece, c’è Mila Suarez, ex fidanzata del vippone.