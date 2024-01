Alfonso Signorini, furioso con alcuni gieffini: “Una mancanza di empatia che mi lascia senza parole”

Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha deciso di esprimere tutta la sua indignazione nei confronti di alcuni gieffini. Il conduttore, infatti, è rimasto allibito dalla mancanza di empatia e rispetto che alcuni concorrenti hanno avuto nei confronti di Beatrice Luzzi, colpita da un grave lutto.

“Una mancanza di empatia che mi lascia senza parole” – Nelle scorse ore Beatrice ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello dopo aver appreso l’improvvisa scomparsa del padre. A non passare inosservata, finendo al centro della polemica, è stata la reazione avuta da alcuni gieffini dopo aver appreso il grave lutto che ha colpito l’ex coinquilina.

Se alcuni gieffini, come Vittorio Menozzi, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello e Greta Rossetti hanno ben compreso la gravità della situazione e sono rimasti scossi dall’accaduto, altri hanno continuato le loro attività come se nulla fosse. Addirittura, alcuni concorrenti si sono preoccupati più per la festa di compleanno di Massimiliano Varrese e per l’aperitivo che per la dolorosa perdita dell’attrice.

Davanti a questa mancanza di empatia e di rispetto verso la Luzzi sul web è scoppiato il caos. Ad intervenire sui social è stato anche Alfonso Signorini, indignato da quanto visto in queste ore. Nelle sue IG Stories il conduttore ha pubblicato la copertina del numero natalizio di Chi, in cui è raffigurato il cast del Grande Fratello. Ad accompagnare quest’immagine è una didascalia che esprime tutto il disappunto del conduttore:

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì”.