Allegri spinge per il rinnovo di Danilo

L’allenatore della Juventus vorrebbe la permanenza del giocatore. Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza di trattenere Danilo

La sua permanenza non sembra essere in dubbio, ma Massimiliano Allegri vuole premunirsi. Danilo potrebbe rimanere ancora alla Juventus, legandosi al bianconero fino a fine carriera. Il calciatore brasiliano sta dimostrando grande attaccamento alla maglia ed è entrato nel cuore dei tifosi.

Così tanto che ora Massimiliano Allegri vuole trattenerlo, cercando di far rinnovare il suo contratto alla Juventus. Trattativa di contratto che sembra in netta discesa, con un ottimismo come mai visto.

Amore per la maglia

Dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa il calciatore si dimostrò essere un leader, tanto da aver detto in un’intervista: “Difficile trovare spiegazioni in questo momento. Non abbiamo parole, dobbiamo provare a fare meglio per essere più squadra, a trovare quella connessione che abbiamo perso negli ultimi tempi tra tutte le parti in Juventus e trovare una soluzione per uscirne”.

Il brasiliano ha aggiunto: “Faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso. Non riesco a capirlo. In questi ultimi tempi quando le cose vanno peggio, ci nascondiamo, non vogliamo più giocare, cominciamo a buttare la palla lunga e su questo io non sono d’accordo“.

Poi ha terminato: “Non basta dire siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo. La Juventus c’è, c’era anche prima e sono d’accordo che ora non siamo all’altezza della Juventus. Da quando sono arrivato alla Juventus ho sempre detto che bisogna pensare a ogni partita. Quando si mette il focus troppo lontano si perdono gli obiettivi di ogni giorno. Non è scontato un passaggio o accorciare dieci metri. Se non curiamo queste cose, difficilmente vinceremo più partite di fila. La Juventus ha una storia che non avvicineremo anche se giocheremo fino a 50 anni. Dobbiamo solo vergognarci, lavorare e cercare di migliorarci”.