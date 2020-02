Amici 19, coppia nata improvvisamente: lui però è già fidanzato!

Il serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina e in casetta gli allievi si preparano allo show che andrà in onda il 28 febbraio su Canale 5, in diretta. La puntata andata in onda oggi, però, ha mostrato un lato del programma del tutto diverso: quello legato ai sentimenti. Vediamo nel dettaglio!

TALISA AMMETTE DI AVERE UNA COTTA PER JAVIER – Talisa Ravagnani, ballerina arrivata al serale, si è confidata con la sua amica Gaia Gozzi, cantante. La ragazza, per ora ferma a causa di un infortunio, ha ammesso di essersi presa una cotta per il suo collega Javier Rojas, ballerino classico. Nel daytime di oggi, infatti, i due ragazzi si sono mostrati molto intimi e imbarazzati, tra una carezza e un abbraccio. Gaia aveva già notato questo avvicinamento e ha avvertito Talisa: “Siete lì lì per baciarvi ogni due secondi..il tuo umore però non può dipendere dal suo”. Talisa ha ammesso di avere molta difficoltà nel convivere in casetta con Javier, il quale si è preso anche cura di lei in questi giorni da infortunata: “Ti giuro io sono cotta. Vivere con Javier è la cosa più difficile che mi sia capitata in vita mia”.

JAVIER È FIDANZATO FUORI DAL PROGRAMMA? – I fan, nonostante un primo momento di euforia per questa nuova coppia, non hanno apprezzato molto il comportamento del ballerino classico. Javier, fuori dal programma, è fidanzato! Talisa, infatti, parlando con la cantante Martina ha espresso questi suoi dubbi: “L’ultimo giorno, prima di entrare in casetta, l’ha passato a parlare con lei però dice di aver chiuso la relazione. E allora perché hanno parlato tutto il giorno al telefono?”. Martina, molto decisa, ha affermato: “Non ti fidare, non si sono lasciati allora!”.

LA RAGAZZA DI JAVIER HA RISPOSTO SUI SOCIAL – La presunta (ex) fidanzata di Javier Rojas ha pubblicato una storia su Instagram dicendo di aver chiuso con il ballerino dieci giorni fa, o meglio, quattro giorni prima di entrare in casetta. Come mai allora Talisa ha svelato che Javier ha sentito questa ragazza il giorno prima di entrare in casetta? Qualcosa non torna in tutta questa storia. Scopriremo di più nei prossimi daytime.