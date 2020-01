Amici 19, Javier contro la produzione e il programma: i prof contrari all’espulsione

Oggi pomeriggio è andato in onda il consueto appuntamento del sabato con la scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show di cantanti e ballerini. La puntata è stata molto difficile a causa di alcuni avvenimenti che hanno scatenato l’opinione pubblica durante la settimana. Andiamo per ordine.

LA PRODUZIONE RICHIAMA I RAGAZZI INDISCIPLINATI – Quest’anno i ragazzi del talent stanno facendo spazientire la produzione a causa di innumerevoli mancanze di rispetto come schiamazzi, ritardi, utilizzo del cellulare nelle ore di lezione e disordini vari. Coinvolti nella ramanzina settimanale Francesco, Valentin, Gaia e Javier; quest’ultimo ha avuto una reazione totalmente inaspettata.

LA REAZIONE DI JAVIER SCATENA L’OPINIONE PUBBLICA – Il ballerino Javier Rojas, pupillo di Alessandra Celentano, si è lasciato andare a dichiarazioni sconvolgenti sulla produzione, la scuola in generale e anche sui professionisti, da sempre molto amichevoli nei confronti degli allievi. Il ragazzo ha tuonato dicendo di aver rinunciato alla sua compagnia per venire qui in Italia ed essere trattato come un bambino e non come un professionista, seguono diverse parolacce e successivamente, in un confronto con la cantante Nyv, il ballerino cubano le ha chiesto chi fossero i ballerini di successo usciti dal programma. Con le sue dichiarazioni ha rivelato di non credere nella professionalità delle persone che lavorano per Amici. “Dimmi una sola persona che ha avuto successo ed è uscita da Amici!” ha tuonato Javier. La sua collega ha risposto timidamemte: “Guarda che almeno per il canto, un sacco di artisti hanno avuto successo! Ti stai sbagliando questa volta”.

Dopo la sfuriata il ragazzo ha contattato una compagnia di danza, per poi infilarsi nuovamente la divisa di Amici.

LA RISPOSTA DI MARIA DE FILIPPI E LA RELAZIONE DI BALLERINI E PROFESSORI – Ovviamente il tema è stato affrontato nella puntata di oggi pomeriggio. Maria De Filippi ha fatto entrare in studio anche i professionisti poiché la sfuriata di Javier ha toccato anche loro. Visibilmente sconvolti, hanno tutti osservato il video riassunto mandato in onda. Successivamente Javier ha fatto molto fatica a rientrare in studio a causa della vergogna provata in quel momento, vergogna così forte da costringere la padrona di casa ad andarlo a prendere e tranquillizzarlo. Maria ha mandato in onda un filmato sulla ballerina Elena D’Amario, vincitrice a suo tempo del circuito danza e ora prima ballerina a New York e professionista del programma. Insomma, con umiltà e talento si arriva davvero lontani!

LA DECISIONE DEI PROFESSORI DI AMICI – Se da parte dei professionisti, Javier ha ricevuto un briciolo di comprensione, non si può dire la stessa cosa dei prof di canto. Rudy Zerbi ha continuato a rimproverarlo per la mancanza di rispetto e l’arroganza con cui ha dichiarato quelle cose, nonostante in studio il ragazzo fosse molto pentito. I professori di canto hanno proposto l’eliminazione con la possibilità di ripresentarsi ai casting l’anno prossimo e comprendere così la gravità delle sue azioni. Tuttavia, i professori di ballo (forse più vicini professionalmente e umanamente a Javier) hanno deciso di dargli una seconda possibilità. Alessandra Celentano, inoltre, ha tentato di andare oltre la sfuriata e ha cercato di comprendere il motivo per il quale questo ragazzo è sempre arrabbiato ed “esplode” facilmemte: dietro ci devono essere altre problematiche. Per questo motivo si è scontrata spesso con Zerbi, molto più severo in quel momento.

JAVIER NON VIENE ESPULSO DALLA SCUOLA E IL WEB SI DIVIDE IN DUE – Proprio per la decisione di non cacciarlo dalla scuola, il web si è diviso in due. In molti ritengono che Javier abbia un grande talento, pertanto merita una seconda occasione. D’altro canto c’è chi non ammette un comportamento simile e ha accusato il ragazzo di essere maleducato, presuntuoso e irrispettoso.

Voi da che parte state?

Per vedere le stories di Javier dopo la puntata cliccate qui.