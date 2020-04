Amici 19, Talisa chiude con Javier: ritorno di fiamma con un ballerino professionista?

Anche quest’anno si è conclusa la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, tra polemiche e storie d’amore. Una delle relazioni che ci hanno fatto più sognare, sicuramente quella tra Talisa e Javier, ballerini ed ex allievi.

LA STORIA D’AMORE TRA TALISA E JAVIER – Durante il serale di Amici, abitando nella stessa casetta, Talisa ha confidato alle sue amiche di aver preso una bella sbandata per Javier Rojas, ballerino cubano e futuro vincitore della categoria ballo. Tra i due è nata subito una simpatia, tuttavia, Javier è entrato nel programma fidanzato con una ragazza. Nonostante fosse impegnato, però, i sentimenti per Talisa hanno preso il sopravvento e il ragazzo ha deciso di chiudere con la sua fidanzata. Per tutto il periodo del serale i due ballerini hanno vissuto una bella storia d’amore anche se la ragazza mostrava alcuni dubbi su di lui ma ad un certo punto, Talisa è stata eliminata dalla competizione.

JAVIER CHIEDE ALLA PRODUZIONE DI POTER PARLARE CON LA EX E SUCCESSIVAMENTE CON TALISA – Il ballerino cubano, all’uscita di Talisa, non ha avuto un comportamento esemplare e i dubbi sui sentimenti per la ballerina e la sua ex fidanzata sono riaffiorati. Il ragazzo ha infatti chiesto alla produzione dapprima di poter contattare la sua ex per sapere se fosse tutto ok, successivamente ha chiesto di offrire a Talisa un lavoro per rivederla. Questo suoi cambiamenti repentini hanno infastidito molto Gaia Gozzi e Giulia Molino, amiche di Talisa.

JAVIER E IL PRESUNTO FLIRT CON VIRGINIA TOMARCHIO – Come se non bastasse, pare che Javier ci abbia provato spudoratamente con Virginia Tomarchio, ballerina classica professionista. In un filmato della produzione, infatti, si vede Javier confidarsi con l’acerrimo nemico Nicolai di questa situazione. Inoltre, pare che Virginia abbia contattato proprio Talisa per spiegarle che da parte sua non c’è alcun interesse.

TALISA SVELA DI ESSERE SINGLE E I LIKE DI UMBERTO GAUDINO – Dopo tutta questa vicenda, Talisa ha chiarito una volta per tutte di essere single, infatti, i due ragazzi non si sono rivisti più in pubblico. La ragazza sembrava molto presa da Javier, pertanto non è da escludere che abbia sofferto molto per i suoi comportamenti. Tuttavia, nelle scorse ore i fan hanno notato alcuni movimenti sul suo profilo. Pare che Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici, abbia apprezzato le ultime foto condivise da Talisa. Chi ha seguito l’edizione dall’inizio saprà che la ballerina aveva una sorta di cotta per Umberto ma il ragazzo ha mantenuto sempre un comportamento esemplare e professionale.

Ora che il programma è finito, potrebbe esserci qualcosa tra i due che una semplice amicizia? Quei like potrebbero significare altro?