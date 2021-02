Amici 20, Aka7even abbandona il programma a causa di Martina?

La storia tra il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi sta appassionando tutti i telespettatori di Amici di Maria De Filippi. La loro storia è nata all’interno del talent show ma ha sempre avuto molti alti e bassi in questi mesi. Nel daytime andato in onda ieri, infatti, abbiamo assistito all’ennesimo litigio nato proprio il giorno di San Valentino.

UN REGALO NON ACCETTATO – Il giorno di San Valentino, Aka7even ha provato a far recapitare un regalo a Martina, la quale però non l’ha accettato anzi, l’ha quasi rifiutato con freddezza. Pare che il regalo fosse un paio di biglietti per il concerto di Ultimo. La ragazza, forse presa alla sprovvista da questo gesto, ha ammesso: “Qua dentro devi pensare al percorso di qua dentro, viverci la storia qua. Fare tutto piano. Se mi fai pensare queste cose programmate mi viene l’ansia e non respiro”.

Dopo questa discussione, Aka7even si è sfogato con i compagni, i quali gli hanno dato anche dei preziosi consigli. Il cantante Sangiovanni ha più volte spiegato ad Aka che deve viversi questa esperienza, troppo importante per sprecarla così; inoltre, il ragazzo gli ha confessato di non vederlo più sorridente come una volta. Alessandro annuiva ed era d’accordo con le parole del collega.

AKA ABBANDONA LA SCUOLA? – La troppa sofferenza e il malessere vissuto da Aka7even lo stanno portando a prendere una decisione importante: abbandonare la scuola. Nulla è deciso, ma pare che abbia comunicato la cosa ai suoi compagni. “Perché stai pensando di andartene? Ma sei matto?” gli ha detto Leonardo Lamacchia. Successivamente, Martina ha chiesto ad Aka di parlare per risolvere la questione e pare che lui le abbia detto: “Questa settimana mi servirà per capire se restare o andarmene. Non sto più bene”.

La ballerina, confrontandosi con Tommaso e Rosa, ha fatto una dichiarazione alquanto inaspettata. La ragazza ha ammesso che pur credendo nel talento di Aka7even, non sopporta il modo in cui scrive: “Non mi piace come scrive. Penso sia uno dei cantanti più forti, melodie e produzioni sono bellissime. Ma quello che scrive… Riprenditi! Quando sento le sue canzoni prendo le cuffie e gliele lancio in faccia“. Insomma delle parole non proprio carine. Da che parte state?