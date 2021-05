Amici 20, al capolinea la storia tra Rosa e Deddy? Gli indizi sui social

Durante il corso della ventesima edizione di Amici, i telespettatori non si sono solo affezionati ai concorrenti, ma anche appassionati delle love-story nate nella casetta. Tra gli amori sbocciati nel talent, attualmente sta facendo discutere quello nato tra Rosa Di Grazia e Deddy. Negli ultimi giorni agli utenti di Instagram hanno iniziato ad ipotizzare che tra i due sia già finita. Cos’è successo?

STORIA AL CAPOLINEA? – Dopo la sua uscita dal programma, Rosa si è sempre mostrata attiva sui social. Inoltre, la ballerina non ha mai smesso di sostenere il suo fidanzato anche a distanza. Proprio per l’essere spesso presente su Instagram, l’assenza della ragazza ha iniziato a far insospettire i follower. A risolvere questo mistero è stata proprio la ballerina che tramite Facebook ha rivelato di aver riscontrato problemi nell’accedere al suo account su Instagram: “Nel mentre che continuo a risolvere con il mio account di Instagram, ( succede, purtroppo richiede un po’ di tempo, ma cerco di tornare il prima possibile) vi tengo aggiornati qui!”.

E se si è risolto il mistero dell’assenza della Di Grazia, sono iniziati a girare dei rumors che vedrebbe ti giunta al capolinea la sua storia con il cantante. A far insospettire i fan del programma sono stati alcuni indizi trapelati sui social e non.

In occasione della finale di Amici, avvenuta sabato 15 maggio, i cinque finalisti sono stati intervistati a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Deddy non ha mai accennato alla sua fidanzata e alla loro storia. Questo silenzio da parte del cantante, unito alla mancanza di IG Stories e post di Rosa dedicati all’ex concorrente, hanno portato a pensare che tra i due fosse accaduto qualcosa.

Ancora una volta, l’ex allieva di Lorella Cuccarini è intervenuta per mettere a tacere le malelingue. La Di Grazia ha infatti spiegato: “Sto leggendo che girano tante voci di una presunta rottura tra me e Deddy. Ci tengo a smentire tutto, in quanto io e Deddy stiamo insieme e non è successo nulla. Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sarà la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo”.