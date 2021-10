Amici 21, Flaza dopo l’uscita: ”Mi dispiace leggere i vostri insulti”

Flaza è stata eliminata durante la puntata di Amici andata in onda sabato, proprio come Inder, per aver più volte infranto il regolamento. Non ha mai rispettato gli orari di lezione e più volte ha usato il cellulare senza permesso. Si è trattata dunque di un’eliminazione voluta proprio dalla sua professoressa Lorella Cuccarini ed appoggiata anche dagli altri insegnanti di canto. Così la ragazza si è trovata fuori dalla scuola di Amici nel giro di poco tempo.

LE PAROLE DI FLAZA SUI SOCIAL – A distanza di qualche giorno, la cantante di Malefica è tornata sui social e ha scritto: “In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così”.

Poi ha continuato dicendo:”Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero”.

FLAZA: ”MI DISPIACE CHE SIA EMERSA SOLO UNA PARTE DI ME” – Ha poi aggiunto: ”Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative”.

Ha poi concluso dicendo: ”Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica.

p.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate ”. Infine con ironia e per alleggerire i toni ha condiviso con i suoi follower la ricetta del suo tiramisù. Mentre stava preparando questo dolce ha infatti fatto l’ennesimo ritardo in sala prove, ottenendo quindi la squalifica. Per vedere il post clicca qui.