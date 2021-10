Amici a quattro zampe – 3 consigli riguardo l’alimentazione del cane

I cani sono da sempre i migliori amici dell’uomo, fedeli, affettuosi e altamente ubbidienti, tendono a compiacere sempre il proprio padrone cercandolo anche nei momenti più inopportuni. Non sempre però è facile crescerli, soprattutto dal punto di vista dell’alimentazione. Ecco quindi di seguito, tre consigli importanti da seguire per somministrare al proprio amico a quattro zampe una dieta equilibrata e salutare.

Alimenti benefici per i cani – Pomodori al primo posto

Dare il pomodoro ai cani è un’ottima idea dal punto di vista salutistico, purché privato totalmente delle sue parti verdi. La pianta del pomodoro infatti contiene solanina, una sostanza nocivaper l’apparato digerente canino e la tomatina, dannosa per il cuore. In caso di ingerimento accidentale della pianta del pomodoro da parte del cane infatti, è opportuno chiamare subito un veterinario. Tornando a parlare del pomodoro c’è da sottolineare che è ricco di anti radicali liberi, Vitamina E, Vitamina D e di Licopene, utili ad arrestare la crescita delle cellule tumorali sia nell’apparato respiratorio che nell’esofago e a diminuire i problemi visivi collegati all’invecchiamento. Altri cibi che fanno bene ai cani sono il salmone ed il tonno, ricchi di Omega 3 e da servire rigorosamente senza lische, onde evitare che il cane possa strozzarsi. Questi pesci possono essere associati anche a delle verdure fino a formare un unico composto, come ad esempio le carote che contengono fibre e mantengono equilibrata la flora intestinale. Buona abitudine è aggiungere un cucchiaio di olio ad ogni pasto, a patto che sia d’oliva.

I cibi proibiti per i cani – Massima attenzione

I carboidrati raffinati rientrano tra i cibi dannosi per la salute del cane, pertanto è bene non lasciarsi tentare nel dare al proprio cane brioches, biscotti e prodotti da forno vari, prediligendo invece la pasta ed il riso, somministrabili anche 4 volte alla settimana purché prive di condimento destinato agli umani (sugo, pesto, etc.). Anche l’avocado potrebbe risultare nocivo per i cani, in quanto al suo interno contiene persina, spesso causa di vomito e diarrea. Inutile inoltre sottolineare la pericolosità del cacao e del cioccolato che contengono la teobromina che può portare a convulsioni, attacchi cardiaci ed emorragie interne, basti pensare che occorrono solo 50 grammi di questi alimenti per intossicare i cani di taglia piccola.

Bevande per cani – Idee originali per idratarli

Chi pensa che i cani debbano bere solo acqua si sbaglia di grosso, in quanto gli amici a quattro zampe possono dissetarsi anche con il brodo (non di dado), da servire preferibilmente freddo in estate, il latte di soia, digeribile e indicato anche per i cuccioli (ma solo se stabilito dal veterinario) e l’acqua di cocco, ricca di vitamine, elettroliti e minerali. Bando invece al latte vaccino, all’acquafrizzante e alle bibite gassate, che potrebbero procurare l’aumentodi gas nello stomaco. Da evitare anche bibite alcoliche e caffè, non da meno il tè ricco di sostanze stimolanti pericolose. Anche i succhi di frutta commerciali saturi di zuccheri potrebbero causare danni non di poco conto.