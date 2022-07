Amici, Aka7even derubato: il duro sfogo del cantante

Aka7even ha vissuto un momento molto duro a causa di un furto che ha subito in queste ultime ore. Il giovane cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi ha raccontato tutto sui social e si è sfogato pesantemente su quanto accaduto. Vediamo cosa ha detto.

Il racconto della dinamica

Il cantante campano ha fatto sapere ai follower di esser stato derubato, tuttavia i danni sono molto più alti del previsto. Il delinquente in questione ha danneggiato la sua auto e rubato le valigie al suo interno. La rabbia espressa da Aka7even non è solo per il furto subito ma perché avrebbe potuto ritardare per un appuntamento molto importante.

Il giovane ha raccontato di esser stato costretto a tornare a casa per fare nuovamente le valigie, considerando che le altre erano state rubate. Inoltre, ha voluto spendere due parole per chi ha compiuto questo gesto. Nello specifico Aka ha spiegato che gli oggetti può ricomprarseli, non sono importanti. Tuttavia, c’è qualcosa che non si può comprare: la dignità delle persone.

Al momento non è ancora chiaro a quanto ammontino i danni subiti dal cantante, sta di fatto che per un paio di ore è sparito dai social per dedicarsi a questo imprevisto.

“Mi hanno spaccato la macchina, mi hanno rubato tutto. Ho un aereo tra poco, grande giornata. Ricordatevi che il male che fate ritorna indietro. Grazie per questa bella sorpresa, i vestiti si ricomprano, la dignità no“ ha concluso il giovane.