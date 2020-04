Amici di Maria De Filippi, ex direttore artistico sta per diventare papà

In questa emergenza Coronavirus, non mancano le belle notizie. L’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi, Vittorio Grigolo, ha fatto un annuncio molto importante direttamente da Kiev. Vediamo nel dettaglio cosa è successo al tenore di fama internazionale!

VITTORIO GRIGOLO DIRETTORE ARTISTICO DI AMICI – In Italia, il tenore è conosciuto anche per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in veste di direttore artistico. I fan non hanno sempre apprezzato le sue dichiarazioni sulla squadra bianca, tuttavia, ha sicuramente lasciato il segno su Alberto Urso, vincitore del programma.

GRIGOLO STA PER DIVETARE PADRE – Ospite nel programma di Rai Uno Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, il tenore ha fatto un annuncio molto importante per quanto riguarda la sua vita privata. Insieme alla compagna Stefania Seimur, la coppia è intervenuta in collegamento da Kiev, in Ucraina, dove sta trascorrendo questo periodo di quarantena.

“Vogliamo dire qualcosa? Si, stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca” ha annunciato Stefania Seimur molto emozionata assieme alla sua dolce metà.

“La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo” ha commentato il tenore.

“Che bella notizia, sono davvero felicissima per voi” ha risposto Eleonora Daniele, a sua volta incinta ma con il nome della piccola già pronto, Carlotta. La coppia, inoltre, insieme da circa un anno, ha ribadito l’intenzione di volersi sposare come già annunciato in tv dopo la proposta arrivata a sorpresa nel programma All Together Now.