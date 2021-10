Amici, Emma Marrone fa un dolce gesto per Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino, nonostante non siano più una coppia da tanto tempo, fanno sognare ancora i fan di Amici di Maria De Filippi. L’ultimo gesto risale a qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Stefano De Martino. Vediamo cosa è successo tra i due.

STEFANO DE MARTINO SPEGNE 32 CANDELINE – In questi giorni, esattamente il 3 ottobre, Stefano De Martino ha festeggiato il suo compleanno. Nello specifico, l’ex ballerino ha soffiato 32 candeline e ha condiviso un tenero scatto sui social. Nella foto tiene in mano due candeline a forma di numero, per l’esattezza il 32 e ha aggiunto la seguente didascalia: “32. Grazie a tutti per l’affetto”.

I MESSAGGI DAI FOLLOWER – Inevitabilmente, il presentatore ha collezionato un quantitativo di like, commenti e messaggi spropositato. Dai colleghi di lavoro, ballerini professionisti, amici, parenti ed ex fidanzate. Avete capito bene, proprio ex fidanzate. Di chi stiamo parlando? Della cantante Emma Marrone.

IL PENSIERO DI EMMA – La cantante salentina ha superato da tempo la rottura e il tradimento di De Martino con Belen Rodriguez. Infatti, ad oggi la donna è totalmente serena, tanto da avergli fatto gli auguri pubblicamente e senza alcun tipo di paura. “Auguri Ste” scrive la cantante accompagnando il commento con un emoji a forma di bacio.

I fan della coppia hanno apprezzato molto il gesto di Emma e le hanno rivolto moltissimi complimenti. “Grande donna” scrive una follower; “Una signora oltre che una grandissima cantante” scrive un’altra. Insomma, un gesto di cortesia che non è passato inosservato.