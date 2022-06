Amici, gaffe di Aka7even con Giulia Stabile e reunion LDA e Carola: cosa bolle in pentola?

Alcuni protagonisti di Amici di Maria De Filippi sono tornati al centro del gossip per delle gaffe e reunion. Aka7even, Giulia Stabile, LDA e Carola Puddu sono i ragazzi che stanno infiammando il gossip in questo momento. Andiamo per gradi e vediamo cosa è successo.

Gaffe di Aka7even con Giulia Stabile

Il cantante napoletano e la ballerina romana hanno ancora un ottimo rapporto e si sentono spesso. Proprio Aka ha affidato a Twitter il racconto di una gaffe avvenuta ieri, in occasione dell’imminente compleanno della Stabile. “Pov: ho appena videochiamato Giulia Stabile facendole gli auguri per il suo compleanno; è domani il suo compleanno (oggi, ndr.). POV: figura di me**a” ha scritto il cantante sul social.

Restando in tema gaffe, Aka ha affidato al social un’altra simpatica storia: “Ero in hotel, ad una certa mi viene un tipo vicino e mi fa: ‘posso una foto?’. Io come mio solito rispondo ‘certo che puoi’. Bene. Fa la foto col mio manager e gli dice: ‘spacchi Aka’. E niente, ho riso per un’ora”.

Come procede la sua amicizia con Giulia Stabile? In un’intervista a Casa Chi, il giovane cantante ha dichiarato: “C’è un rapporto bellissimo. Lei per me è come una sorella minore. C’è un bene fortissimo e ci vediamo spesso quando scendo io a Roma o sale lei a Milano. Ci vediamo quasi sempre almeno quando possiamo”. Ma non è tutto perché qualcosa bolle in pentola anche con LDA: “Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio Amici. Eravamo già legati prima della mia edizione. Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa“.

LDA e Carola Puddu: la reunion

Il cantante napoletano e la ballerina classica si sono rivisti proprio a Napoli mandando in tilt i fan del programma. “Mi sembrava giusto pure salutare mia sorellina, anzi la mia sorellona, è più grande… è venuta a trovarmi qui a Napoli. Com’è Napoli?” dice LDA. E Carola ha replicato: “Bellissima”. “Veramente, Napoli è sempre Napoli!” ha concluso il cantante. Una semplice amicizia tra i due?