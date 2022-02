Amici, la mamma di LDA: flirt con un ex volto di Uomini e Donne

Dopo il matrimonio con Gigi D’Alessio, la mamma di LDA, allievo di Amici, ha avuto un flirt con un ex volto di Uomini e Donne. Carmela Barbato, così si chiama la madre di Luca D’Alessio, ha avuto una storia con Aimone Angeli.

FLIRT CON EX CAVALIERE – Era il 2009 e sulle pagine di Di Più si parlava della storia tra Carmela e Aimone. L’ex Cavaliere si è fatto conoscere per la sua presenza al Trono Over di Uomini e Donne, giunto nel programma per trovare l’amore.

A parlare della fine della loro storia era stato proprio Aimone durante un’intervista al settimanale. Stando a quanto riportato dall’ex volto del dating show, a mettere un punto alla loro love-story è stata proprio la donna.

Una storia turbolenta, dove la donna si era trovata sommersa dai fan che speravano in un ritorno di fiamma con l’ex Gigi D’Alessio. Nonostante l’annuncio della loro rottura, in seguito i due sono stati avvistati insieme a Capri.

Un capitolo oramai chiuso, ma che è emerso per la presenza di LDA ad Amici. Proprio nei giorni scorsi il ragazzo è stato a rischio eliminazione per via di un provvedimento preso dalla produzione. Il motivo? Luca, insieme ad altri allievi, non si starebbe impegnando a dovere. Fortunatamente, però, nessuno dei ragazzi ha dovuto abbandonare il talent.