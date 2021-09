Amici, Mattia Briga si sposa: annunciata la data

Mattia Briga, rapper e cantautore, l’abbiamo conosciuto nel talent show di Maria De Filippi qualche anno fa. Il ragazzo faceva parte della squadra bianca guidata da Emma Marrone, con la quale è rimasto in buoni rapporti. Il rapper ha svelato sui social che presto si sposerà, vediamo cosa ha detto.

LA STORIA CON ARIANNA MONTEFIORI – Da due anni ormai, Briga è fidanzato con Arianna Montefiori, nota attrice e ballerina. La ragazza infatti è famosa soprattutto per aver preso parte ad alcune fiction come Che Dio ci aiuti e Il Paradiso delle signore. La loro storia è iniziata con un colpo di fulmine, così ha raccontato il cantante, il quale prima di lei non ebbe non storie d’amore molto importanti.

Arianna, inoltre, è molto amica di Diana Del Bufalo (anche lei ex Amici) e sembrerebbe molto innamorata di Mattia. I due, infatti, hanno annunciato che presto si sposeranno, ma i fan più accaniti della coppia già lo sapevano.

LA DATA DELLE NOZZE – I due hanno partecipato al red carpet del Festival di Venezia e per l’occasione hanno annunciato la data delle nozze. Nello specifico, i due si sposeranno il 18 dicembre, in pieno inverno. Ad annunciarlo proprio il rapper su Instagram allegando un dolcissimo scatto con la sua fidanzata al Festival.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER – I fan della coppia hanno accolto la notizia con grande gioia, soprattutto perché l’evento era già in programma. “Non vedo l’ora” ha commentato Arianna ma anche tanti follower si sono congratulati con loro. “Chi, come me (ma sono solo un esempio, ne siamo tantissimi), ti segue da anni, in questo preciso istante, non potrà che gioire ed emozionarsi, perché abbiamo conosciuto il tuo cuore, sei entrato nelle nostre case in punta di piedi, ti sei fatto volere bene e ne hai tu altrettanto dimostrato. Oggi io mi sento come se si sposasse un membro della mia famiglia, ecco perché, e di questo ne sono certa, ipotizzo che siamo (categoria citata su) tutti sulla stessa barca a livello di emozioni. Che tu possa essere felice, Matti… ti vogliamo bene ,lo sai” scrive una follower.