Amici: novità per la prossima edizione, alcuni prof non ci saranno?

Stando ad alcune notizie fatte trapelare da una testata online di Gossip e poi riportate da Anticipazioni Tv, potrebbero esserci delle grandi novità per la prossima edizione di Amici. Sembra che alcuni storici professori non ci saranno, ma sarà davvero così?

AMICI 19ESIMA EDIZIONE: UNA DELLE PIù DISCUSSE – L’ultima edizione di Amici, la diciannovesima, è stata una delle più criticate, sia per quanto riguarda le numerose discussioni che avvenivano durante il serale, sia per quanto riguarda le accuse fatte a diversi concorrenti. A Nicolai e alla cantante vincitrice, Gaia Gozzi, sono state mosse, infatti, le accuse di essere i favoriti dei professori.

AMICI: QUALI PROFESSORI MANCHERANNO? – E’ circolata la voce, quindi, che nella prossima edizione potrebbe mancare innanzitutto Timor Steffens. La motivazione potrebbe essere la discussione avvenuta in studio con Maria De Filippi dopo la mancata standing ovation da parte del professore in seguito ad un’esibizione di Nicolai. L’altra insegnante è una delle più storiche del talent: Alessandro Celentano. Il motivo ipotizzato sarebbe lo stesso di Timor, vale a dire la discussione avvenuta quella sera stessa e per lo stesso motivo con Maria De Filippi.

AMICI: UN’ALTRA INSEGNANTE POTREBBE ESSERE FUORI – Anche Veronica Peparini potrebbe non esserci nella prossima edizione di Amici. E’ stata lei stessa a scrivere un post nel quale elogiava la trasmissione e la difendeva. Al tempo stesso, però, metteva in discussione la sua futura presenta nel talent come insegnante. La motivazione in questo caso non sarebbe una discussione ma una decisione del tutto individuale.

AMICI: PER ORA NESSUNA NOTIZIA CERTA – Certo è che per ora non si hanno notizie certe sulla questione. Ancora nessuno di loro ha confermato o smentito quanto vi abbiamo appena svelato. Forse perchè la decisione definitiva non è stata ancora presa da Maria De Filippi. Staremo a vedere come si metteranno le cose. E a voi dispiacerebbe la loro assenza?