Amici: Raimondo Todaro su Canale 5, vuole riconquistare Francesca Tocca?

Il celebre ballerino di latinoamericano Raimondo Todaro, è stato ospite di Maria De Filippi ad ”Amici”, su Canale 5. Il ragazzo, che è noto al mondo della tv per la sua partecipazione da professionista al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ”Ballando con le stelle”, ha giudicato dei ballerini. Ha fatto una classifica dei ballerini di ”Amici” sulla base delle sue competenze.

L’INTERVISTA DI RAIMONDO TODARO, LE SUE PAROLE SULLA PARTECIPAZIONE AD ”AMICI” – Molti sono rimasti stupiti della sua presenza su Canale 5, ma lui in un’intervista per ”DiPiù Tv”, ha confessato: “Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici. Non ho idea se mi chiameranno ancora”. Per Raimondo dunque si è trattato di una cosa normale, ma alcuni si sono chiesti come mai fosse stato invitato proprio lui.

Maria De Filippi ha dichiarato più volte di non provare rivalità con i programmi della Rai, anzi si è complimentata anche con Milly Carlucci per il successo della sua trasmissione. Stando ad alcune voci, però, Raimondo Todaro potrebbe essere chiamato anche come giudice ad ”Amici”, anche se con l’uscita dell’unica ballerina di latinoamericano, Martina Midilli, sembra essere difficile.

Dobbiamo anche ricordare che Raimondo Todaro è l’ex marito di Francesca Tocca, ballerina professionista di ”Amici”. Tra di loro c’era un terzo incomodo: Valentin, altro ballerino di latinoamericano. La storia tra lui e Francesca però non è durata molto.

I due si sono lasciati lo scorso anno, ma lui l’ha comunque elogiata come ballerina durante il suo invito di Maria De Filippi su Canale 5. Forse c’è un intento di riconquistarla? Vedremo se verrà chiamato ad ”Amici” come giudice, a voi piacerebbe vederlo in queste vesti, magari al serale?