Amici: Rosa Di Grazia sarà una delle prossime professioniste?

Il primo nome di una futura professionista di ”Amici”, che andrà in onda i primi di settembre, decisamente in anticipo quest’anno, è proprio quello della vincitrice Giulia Stabile. Oltre a lei, però, attuale ragazza di Sangiovanni, potrebbe esserci anche Rosa Di Grazia.

Le presunte voci di corridoio sono state riportate da ”Novella 2000” e ”Coming Soon”. Negli articoli infatti sono state riportate testuali parole: “Giulia, però, potrebbe non essere l’unica new entry tra i ballerini professionisti di Amici 21. Secondo molti, anche Rosa Di Grazia potrebbe tornare nella scuola in un ruolo inedito. Rosa Di Grazia potrebbe davvero fare il suo ritorno ad Amici 21. Il motivo? La stretta collaborazione nata tra l’ex allieva di Lorella Cuccarini e il coreografo Mattia Tuzzolino. Sarà davvero così? Staremo a vedere”.

I fan di Rosa sono partiti subito in quarta e sembrano essere molto entusiasti per la notizia, ma per ora niente di ufficiale. Anche perché è vero che Rosa Di Grazia è rimasta in buoni rapporti con Lorella e Mattia Tuzzolino, ma ciò non vuol dire che debba sicuramente ritornare ad ”Amici”.

LE CRITICHE E I DUBBI IN MERITO – Molti utenti sui social, invece, hanno ancora molti dubbi in merito, anche perché è risaputo che Rosa Di Grazia sia stata molto criticata durante il suo percorso ad ”Amici”. I telespettatori avrebbero voluto vederla eliminata molto rispetto a quanto effettivamente è uscita dal programma.

Insomma lei e Martina non erano tra le preferite del pubblico. Erano in tanti a sostenere che avessero poca tecnica dal punto di vista della danza e che avrebbero dovuto lavorare ancora molto e sodo per raggiungere i loro obiettivi. La Cuccarini tendeva ad elogiarle molto, ma quando sono arrivati i primi professionisti a giudicarle e a fare le classifiche le due ragazze non erano quasi mai molto in alto.Una sola volta, però, Rosa è riuscita a conquistare un giudice, finendo tra i primi posti. Insomma viste queste premesse sembra strano che Rosa Di Grazia possa diventare professionista quest’anno, ma mai dire mai, non ci resta che attendere.