Amici: un ex concorrente del talent show ha avuto un bambino

Un ex partecipante del reality show di Maria De Filippi, Giuseppe Salsetta è diventato proprio da pochi giorni padre. Ha mostrato le foto ai suoi followers e ce l’ha presentato! Giuseppe e sua moglie Carmela sono sposati, infatti da solo un anno. Precisamente dal 27 Giugno 2019.

AMICI: GIUSEPPE SALSETTA DIVENTA PAPà – Lo ricordate Giuseppe Salsetta? E’ un cantante che ha partecipato ad un’edizione di Amici qualche anno fa. Dopo la notizia del matrimonio ecco che arriva la notizia della sua paternità. Il piccolo si chiama Giovanni Francesco, pesa soli 3 kg e 200 grammi. E’ nato alle 20:40 precisamente il 12 Maggio.

GIUSEPPE SALSETTA AD AMICI – Giuseppe Salsetta ha partecipato all’edizione di Amici 2007. Era l’anno in cui vinse Marco Carta. Nonostante sia arrivato al serale, il ragazzo però fu eliminato a pochi giorni dalla semifinale. Ha però continuato la sua carriera come cantante.

GIUSEPPE SALSETTA DOPO AMICI – Dopo il percorso fatto in tv Giuseppe Salsetta non ha mai smesso di cantare. Ha partecipato a diversi musical in teatro quali ad esempio ‘Miracoli di seta’ e ‘Rimini anni 60’. Nell’anno 2010 ha pubblicato il suo primo disco “Quello che vorrei“. Ancora Nel 2014 è uscito il singolo “Non voglio ciò“.

GIUSEPPE SALSETTA OGGI – Il 06 Marzo di quest’anno è uscito nelle radio italiano il suo nuovo singolo “Per non perderti ancora“, scritto da Tiziano Orecchio con una produzione di Mimmo Mignogna. E’ stato anche girato un videoclip di una sua nuova canzone, che presto sarà disponibile su tutte le piattaforme in streaming. Per vedere le foto del nuovo piccolo clicca qui.