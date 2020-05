Uomini e Donne: Arianna e Andrea non sono ancora pronti alla convivenza?

Nelle ultime ore l’ex tronista e gieffino, Andrea Cerioli, ha fatto un annuncio sul suo profilo Instagram a tutti i suoi seguaci. Questi ultimi sono rimasti alquanto sconcertati da una tale dichiarazione. Scopriamo insieme cos’è successo!

ARIANNA E ANDREA NON CONVIVONO? LE LORO PAROLE CIRCA UN ANNO FA – Arianna e Andrea avevano dichiarato che nel 2020 sarebbero andati a convivere insieme a Gennaio 2020 a Bologna. Oggi i due si trovano proprio a Bologna, ma la risposta di Andrea data ad un suo fan ha fatto riflettere molti.

ARIANNA E ANDREA STANNO CONVIVENDO? – Andrea ha dichiarato che in realtà lui e Arianna non stanno ancora convivendo pur trovandosi insieme a Bologna nella stessa città. “No, Ari ha preso una casina vicino a me. Abitiamo a 100 metri, sta qui il pomeriggio e poi torna a casa sua”.

Ha poi dichiarato concludendo: “Meglio non esagerare”. Attenzione, però, le parole dette da Andrea potrebbero non essere presi proprio alla lettera. Andrea infatti è un tipo molto ironico e stavolta avrebbe potuto poter usare l’ironia. Potrebbe essere chiaro, invece al contrario, che i due stanno invece convivendo. Chi può dirlo? Non ci resta che attendere un suo chiarimento per scoprirlo.

ANDREA CERIOLI TORNA A PARLARE DELLA SUA ESPERIENZA AL GRANDE FRATELLO – Andrea Cerioli ha dichiarato che quando ha partecipato al Grande Fratello aveva semplicemente accompagnato un suo amico a fare il provino. La redazione poi lo avrebbe notato e avrebbe scelto lui come concorrente.