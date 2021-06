Andrea e Natalia, piccanti rivelazioni: “Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di s***o”

Dopo l’esperienza del GF Vip, la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ha conquistato ancora più fan. Sempre più innamorati che mai, i due ex volti di Uomini e Donne si mostrano spesso sui social.

È proprio su Instagram che la Paragoni si è lasciata andare ad alcune rivelazioni hot che l’hanno portata al centro della polemica. La coppia è però tornata a parlare di loro, lasciandosi andare a piccanti rivelazioni.

PICCANTI RIVELAZIONI – Dal loro primo incontro avvenuto all’interno degli studi del noto dating show di Maria De Filippi, Natalia e Andrea sono stati sempre più inseparabili. Uniti e complici, i due non si sono più lasciati neanche lontani dalle telecamere.

In una recente intervista rilasciata a Nuovo, Zelletta ha voluto parlare della sua vita insieme alla fidanzata. Ovviamente, non sono mancate le rivelazioni hot, anche perché, secondo il ragazzo, in una coppia è fondamentale fare l’amore.

Rimanendo in tema, l’ex gieffino ha voluto rivelare qual è stato il posto più strano dove ha fatto l’amore con Natalia: “Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il s***o è un mondo complesso”.

Dopo essersi lasciato andare a queste confidenze, l’ex concorrente del GF Vip ha parlato anche della critiche che la Paragoni ha ricevuto. Infatti, a far finire l’ex corteggiatrice al centro della polemica sono state alcune IG Stories in cui si è lamentata di dolori muscolari dovuti ai troppi rapporti sessuali:

“Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di s***o senza essere giudicati”.

Oltre a queste piccanti rivelazioni, Andrea ammette di condividere tanti progetti insieme alla sua fidanzata. Come già ammesso, i due stanno cercando una stabilità economica per poter poi avere un figlio. Nel frattempo, i due si godono il loro amore, indistruttibile anche davanti al GF Vip.