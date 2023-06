Antonella Fiordelisi, Crisi in vista con Edoardo? Fan preoccupati

Antonella Fiordelisi ha recentemente pubblicato sui propri canali social dei messaggi che hanno attirato l’attenzione dei fan in quanto fanno intendere una possibile crisi con Edoardo Donnamaria.

La Fiordelisi, dal canto suo, non ha smentito le voci a riguardo e la cosa ha fatto davvero preoccupare i fan della coppia. Ma cosa è successo realmente?

Quello che è saltato all’occhio è stato un commento tra le sue Instagram stories dove ha espressamente detto di trovarsi in un momento in cui ha bisogno di profonda stima, fiducia e rispetto, in quanto si tratta di caratteristiche imprescindibili nei rapporti umani.

Le parole, ovviamente, hanno subito attirato commenti di fan e hater. Insomma, i follower si sono divisi tra chi le ha mostrato il proprio sostegno e chi invece l’ha invitata a risolvere i propri problemi in privato.

Che si tratti dell’ennesima trovata per attirare l’attenzione? Non a caso, poco dopo ha rivelato che una sua intervista in programma per sabato 10 giugno è stata rimandata a quello successivo.