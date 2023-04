Antonella Fiordelisi, l’incontro con il suo ex Gianluca: “È scappata dopo 2 minuti”

Durante l’avventura di Antonella Fiordelisi nel GF Vip, sui social l’oramai ex fidanzato Gianluca Benincasa si è spesso scagliato contro l’ex gieffina. A distanza di 6 mesi dall’ultima volta, i due si sono rivisti per caso. A rivelare e a raccontare l’incontro è stato Gianluca, svelando anche la reazione dell’ex fidanzata non appena l’ha visto.

“È scappata dopo 2 minuti” – Oltre alla popolarità, nella casa più spiata d’Italia Antonella ha trovato l’amore. La storia d’amore con Edoardo Donnamaria ha appassionato un gran numero di fan, tanto che ancora ora, nonostante il GF Vip sia terminato, continuano ad essere supportati.

Nel corso del reality, però, Benincasa ha spesso sostenuto di essere il suo fidanzato e, successivamente, ha rivelato di aver dovuto tenere segreta la sua relazione per volontà della ex così da potersi dichiarare single per avere maggiori possibilità di partecipare al programma.

Dall’uscita della casa del GF Vip, Antonella non ha mai lasciato alcun commento sulla questione. A tornare a parlare dell’ex gieffina è stato proprio il ragazzo, svelando sui social di averla incontrata. Non si è trattata di un’uscita programmata, ma di un occasionale incontro.

“Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza”, ha così svelato il ragazzo sul suo profilo su Twitter.

Benincasa non ha mai fatto il nome di Antonella Fiordelisi, ma il riferimento all’ex volto del GF Vip è chiaro. Da parte dell’influencer salernitana non è giunto alcun commento sulla questione, preferendo anche questa volta non voler alimentare alcun gossip.