Antonella Fiordelisi, mette un punto con Edoardo: “Io ho proprio sbagliato tutto”

Dopo quanto avvenuto nella puntata andata in onda ieri sera del GF Vip, sembra sia finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A voler mettere un punto a questa storia è stata la gieffina, infastidita e delusa dalla reazione di Edoardo alle parole di Sonia Bruganelli.

“Io ho proprio sbagliato tutto” – Il tutto ha avuto inizio da un intervento di Sonia Bruganelli rivolto a Donnamaria: “Edoardo sta facendo un ottimo grande fratello ma stare vicino ad Antonella è un più…”. Proseguendo nel suo discorso, l’opinionista ha così parlato di Antonella: “Lei ha le sue tattiche ma Edoardo l’ha studiata e capita perfettamente. Io credo all’interesse di Edoardo per lei ma sto dicendo che semmai questo rapporto venisse meno non cambia nulla”.

Non è di certo mancata la replica della Fiordelisi, visibilmente infuriata per le parole dell’opinionista. A farla arrabbiare, inoltre, è stato il fatto che il gieffino non abbia preso le sue difese o, almeno, non abbia detto nulla per smentire la Bruganelli. Davanti a ciò, l’influencer sembra aver preso una decisione definitiva. Durante la pubblicità, come riportato da Biccy.it, la ragazza è così esplosa contro il ragazzo:

“Io ho proprio sbagliato tutto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno, non mi dovevo lasciar andare con nessuno. Dovevo stare sola come sempre nella vita. Con me hai chiuso, così impari a non difendermi. Ti piace passare da vittima ci sei riuscito davanti a tutti bravissimo. Perché solo tu sei preso, io non sono presa da te. Mi dici che ti fidi di me e poi in diretta dici che non ti fidi. Modera le parole. Non è che siccome sembro forte mi puoi attaccare davanti agli altri. A te di me non importa nulla. E no non mi interessa sapere perché sei arrabbiato con me. Non mi difendi mai quando ci sono attacchi da fuori. E non l’hai mai fatto nemmeno una volta questo non posso scordarlo“.

Il rivolgendosi poi agli altri concorrenti, Antonella ha così continuato: “Prima della puntata lui mi ha detto che se io qui dentro gioco non gli dà fastidio. Lo dico a tutti voi così è chiaro perché io non mi faccio problemi a scherzare e giocare anche con Antonino. Tanto dall’esterno io passerò sicuro come la st***za. A me non mi fa bene stare con lui. Io adesso gli lascio fare il suo percorso da solo. Ognuno per la sua strada. Non lo voglio più vedere proprio. Tanto se lo vedo sto peggio. Quando non c’era lui mi stavo facendo conoscere per quella che sono, dopo che è arrivato mi ha rovinato la vita”.