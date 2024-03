Antonio Cassano e le parole d’elogio per un attaccante italiano

Secondo un calciatore che ha vestito spesso la maglia della Nazionale, Antonio Cassano, l’Italia ha un attaccante importante che ormai non viene più preso in considerazione: Mario Balotelli. Qualche mese fa, sull’attaccante, ha dichiarato: “L’attaccante italiano più forte al momento è uno e si chiama Mario Balotelli. È molto più forte di Ciro Immobile e lo chiamerei sempre in Nazionale”.

“Balotelli ha lo stesso mio problema di quando ero calciatore: gli manca il venerdì, sabato e domenica“, ha dichiarato l’ex attaccante della Roma e del Real Madrid.

Da anni il problema della Nazionale italiana è senza dubbio l’attacco. Il reparto offensivo azzurro non ha top player e Balotelli potrebbe rappresentare l’occasione per segnare qualche gol in più.

MARIO BALOTELLI ORA GIOCA IN TURCHIA, SEI RETI MESSE A SEGNO IN DIECI PARTITE

Attualmente Mario Balotelli gioca in Turchia per l’Adana Demirspor. Con il club turco ha messo a segno sei reti in dieci partite.