Napoli, Dendoncker potrebbe salutare dopo soli sei mesi. L’agente: “L’ha voluto Mazzarri”

Dendoncker potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione. Dopo solo sei mesi, quindi, il centrocampista voluto da Mazzarri potrebbe andare via. A confermare l’indiscrezione l’esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Napoli non eserciterà il diritto di riscatto con l’Aston Villa per Leander Dendoncker (10 milioni di euro)”.

Il centrocampista sarebbe stata una richiesta di Mazzarri. Con l’esonero del mister e l’arrivo di Calzona non ha avuto spazio.

Queste le dichiarazioni dell’agente del calciatore: “Il cambio di allenatore ha influito inevitabilmente sullo scorso minutaggio di Dendoncker perché adesso ad allenare il Napoli non c’è l’allenatore che lo ha voluto. Mazzarri aveva chiesto un giocatore come Dendoncker come rinforzo, adesso con un altro allenatore è chiaro che l’impatto è diverso”.

Non voglio che passi questa mia esternazione come una polemica, ma è chiaro che se si guardano i minuti giocati, bisogna considerare che ora c’è Calzona che è un ottimo coach e non meno bravo di Mazzarri. Dendoncker si gioca una maglia con Lobotka che Calzona conosce bene, detto questo però massimo rispetto per l’allenatore del Napoli”, ha poi concluso l’agente.