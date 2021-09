Antonio Medugno è reale o no? Esplode il modello famoso su tiktok

Tiktok è ormai famoso in tutto il mondo e in italia tra i vari creator abbiamo Antonio.

Antonio Medugno, nato a Napoli è un famoso Modello, conosciuto per aver lavorato con

brand come: Jhon Richmond , Moschino , Kiton , Pignatelli , Alcott , Trussardi e molti

altri, ma non solo , appassionato di fitness spera di diventare un futuro Personal Trainer.

“Nell’era digitale” il suo profilo instagram conta oltre 300.000 followers e +3 Milioni su

Tiktok diventando un Tiktoker conosciutissimo.

Come è possibile diventare famosi?

Medugno spiega alcuni step:

– “Registra con audio o brano di tendenza , le tracce audio sono il cuore dei video TikTok.

La maggior parte dei TikTok che vedi presenta agli utenti la sincronizzazione labiale con una

canzone popolare, ballando su una melodia di tendenza o recitando scenette con audio

virale. Sebbene l’app offra un repertorio di suoni che puoi utilizzare per la tua registrazione,

raggiungerai un pubblico più ampio e aumenterai il coinvolgimento creando un video con

una canzone o un audio popolare. Ad esempio, la traccia “The Woah” dell’attore Adam Rose

è diventata virale, generando più di 36.000 video imitativi. Anche la canzone del weekend,

“Blinding Lights”, è diventata virale.”

– “Usa hashtag di tendenza , gli hashtag di TikTok aumentano la portata dei tuoi video.

Tuttavia, è importante scegliere gli hashtag giusti. Qualsiasi vecchio hashtag non funzionerà:

dovrebbe essere rilevante per il tuo video. Se stai pubblicando un ballo “Say So”, includi

#sayschallenge. Se stai pubblicando una scenetta comica, usa #divertente. Guarda gli

hashtag che i creatori stanno usando per lo stesso video. Se stai pubblicando un tutorial sui

capelli, trova i video più performanti per quella nicchia e copia gli hashtag.”

– “Duetta o collabora con un famoso Tiktoker , collaborare con famosi TikToker è il modo

più veloce per ottenere fama. Raggiungerai non solo i tuoi fedeli sudditi ma anche i fan di

quel famoso utente. Se collabori con qualcuno che ha due milioni di follower, ottieni

l’accesso a due milioni di paia di occhi. Questo potrebbe essere il metodo più veloce, ma è

sicuramente il più difficile. Certo, non tutti conoscono un influencer con due milioni di

follower. Inizia in piccolo ed espandi la tua rete. Anche un TikToker con 1.000 follower è

prezioso. Se hai assolutamente zero connessioni, crea un duetto. I duetti sono disponibili

per tutti, anche per gli utenti di TikTok che non segui (se questa è l’impostazione della

privacy che scegli). Quando collabori, tagga il creatore e usa gli hashtag appropriati per

aumentare la tua copertura.”

Ovviamente questi sono un briciolo di tutti gli step che Antonio Medugno ha imparato

nel suo percorso di crescita su Tiktok, non bisogna sottovalutare le nuove mosse di

Antonio in quanto il social come lui è in continua crescita ed aggiornamento.